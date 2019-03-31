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Elazığ’da yangın, 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen6 kişi hastaneye kaldırıldı.

31 Mart 2019 Pazar 01:05
Elazığ’da yangın, 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen6 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Üniversite Mahallesi Şirin Sokak’tan bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürdü.


Bina sakinlerinin çoğunluğu kendi çabalarıyla binadan çıkarken, evlerinde mahsur bazı kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 01:05
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