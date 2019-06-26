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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:31
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, sevkiyatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmada Ü.K, C.Ş, Ö.F.B ve M.M'nin il genelinde uyuşturucu dağıtımı yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler, uyuşturucu satışı yapılan eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.K, C.Ş, Ö.F.B. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.




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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:31
  1. Elazığ
  2. uyuşturucu operasyonu

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