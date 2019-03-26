Elazığ'da uyuşturucu operasyonu Operasyonda, 18 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında, kent merkezinde birbiri ile bağlantılı kişilerin bulunduğu iki otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 18 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili araç sürücüleri M.K. ve İ.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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