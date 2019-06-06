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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

06 Haziran 2019 Perşembe 14:21
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 5,7 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan B.Y, E.O, Z.Y. ve Y.B gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:21
  1. Elazığ
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