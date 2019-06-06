Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Elazığ polisinin şüphelenip bir araçta yaptığı aramada esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ polisinin şüphelenip bir araçta yaptığı aramada esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Karakoçan İlçe Emniyet ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamındaçalışma yaptı. Çalışma kapsamında polis şüphelibir aracı belirleyerek durdurdu. Yapılan aramada, araç içerisinde ve şüpheli şahısların üzerinde 4 parça halinde 5,7 gram kubar esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheliler B.Y., E.O., Z.Y. ve Y.B.gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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