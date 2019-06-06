0553 313 94 23

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ polisinin şüphelenip bir araçta yaptığı aramada esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

06 Haziran 2019 Perşembe 14:08
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ polisinin şüphelenip bir araçta yaptığı aramada esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Karakoçan İlçe Emniyet ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamındaçalışma yaptı. Çalışma kapsamında polis şüphelibir aracı belirleyerek durdurdu. Yapılan aramada, araç içerisinde ve şüpheli şahısların üzerinde 4 parça halinde 5,7 gram kubar esrar ele geçirildi.


Araçta bulunan şüpheliler B.Y., E.O., Z.Y. ve Y.B.gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sakin şehir" Göynük'te bayram yoğunluğu
    1. "Sakin şehir" Göynük'te bayram yoğunluğu
    2. Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı..
    3. Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi
    4. Çelebi Bayramlaşmada konuştu "Çalınan..
    5. Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
    6. Balıkesirspor Baltok’ta kongre zamanı
    7. Kadınlar için en uygun savunma sporu..
    8. Kurtulmuş: “AK Parti’ye karşı..
    9. Tekirdağ'da "mavi bayraklı" plajlarda..
    10. Yeşilçam müzikleri kanserli çocuklar..
    11. Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı
    12. Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve..
    13. Yeni Sancarlar yolda
    14. Dağ yürüyüşünde 200 metrelik..
    15. Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    16. Rıza Çalımbay, yarın Sivasspor’a..
    17. Hollanda polisinden Türklere ırkçılık
    18. O iller için dolu uyarısı!
    19. Altınok: “HDP neyin karşılığı..
    20. Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da gaza..
    21. Başkan Kurt, Kırım Derneği’nin..
    22. Manyas’ta kırım Kongo şüphesi
    23. Yine 6284 yine facia
    24. Şile Saklıgöl’de çardağın çöktüğü..
    25. Odunpazarı Belediyesinin parkları..
    26. İsrail Başsavcısından Netanyahu'nun..
    27. THY Hartum seferini iptal etti
    28. Şeker bayramı değil Ramazan bayramı!
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı