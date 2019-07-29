Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Elazığ polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:08
Elazığ polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Polisin çalışması sırasında şüpheli görülen 4 şahıstan biri, elindeki poşeti park halindeki aracın altına attı. Bunun üzerine durdurulan şahısların üst aramalarında ve poşet içerisinde toplam 64 gram 11 adet satışa hazır fişek halinde esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan, diğer 2 şüpheliN.P. ve S.Ö. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.
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