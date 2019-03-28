0553 313 94 23

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ polisi tarafından şüpheli bir araca düzenlenen operasyonda 1 kilo 415 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

28 Mart 2019 Perşembe 09:52
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ polisi tarafından şüpheli bir araca düzenlenen operasyonda 1 kilo 415 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda il merkezinde şüpheli bir aracı tespit ederek operasyon düzenledi. Durdurulan araçta arama yapan polis, bagaj kısmına zulalanmış iki ayrı paket içerisinde toplam 1 kilo 340 gram kubar esrar ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan K.E., A.B. ve F.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheli F.G.’nin üst aramasında da 75 gram esrar bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.B., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi Elmadağ adayı Nuri Yurdakul, şehit babası olarak, partisinin yer aldığı ittifaka tepki göstererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.
    1. Saadet Partisi Elmadağ adayı Nuri..
    2. Şili’de tacizci Piskopos para cezasına..
    3. Arkas Spor şampiyonluğa odaklandı
    4. Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
    5. e devlet Turkcell Türk Telekom hat..
    6. Nişantaşı Üniversitesi'nde "Marmara..
    7. Gaziantep TEKNOPARK ’ta Kalabalık..
    8. TİKA’nın Afganistan’da yenilediği..
    9. Hangi seçmen, “Oyum hırsıza, çünkü..
    10. İsrail güçleri 13 Filistinliyi..
    11. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    12. Otomobilin Filyos Çayı’na uçmasını..
    13. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
    14. Sıcak asfalt üretimi ‘finişer’ ile..
    15. Berko Çocuk Tiyatrosu 5’inci yılına..
    16. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    17. ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı
    18. Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi..
    19. Akşener'in yalanı ortaya çıktı.....
    20. Cinsel hayatta PRP dönemi
    21. Beyşehir’de en fazla pet şişeyi..
    22. Ferhat Sarıkaya'ya istenen ceza belli..
    23. Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin..
    24. Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31..
    25. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    26. Merkez Bankasından swap hamlesi
    27. Halk otobüsü bu defa hayvan..
    28. (özel) İkinci el araç alırken..
    29. Sağlık Bakanı Koca: "Kendi aşımızı..
    30. Merkez Bankasından bir swap hamlesi daha
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...