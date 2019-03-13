Elazığ'da uyuşturucu operasyonları Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler A.T'yi gözaltına aldı.

Aramada, 667 gram esrar ile 15 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen dijital terazi, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, motorize Yunus ekipleri önleyici tedbirler dahilinde suç ve suça konu unsurların tespit edilmesine yönelik kent merkezinde şüpheli görülen bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada 580 gram esrar bulan ekipler, iki kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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