Elazığ'da uyuşturucu hap kullanan genç öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu hap kullanan genç yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, merkeze bağlı Aydıncık köyü yakınlarında Keban Baraj Gölü kıyısına gezmeye giden Ahmet G, 3 arkadaşıyla birlikte uyuşturucu hap aldı.

Bir süre sonra Ahmet G'nin rahatsızlanması üzerine arkadaşları cep telefonuyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölüm olayıyla ilgili 3 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

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