Elazığ’da ‘Usta Öğreticiler tek çatı altında toplanıyor’ semineri

Elazığ’da, mesleki eğitimciler ve usta öğreticilere yönelik, ‘Usta Öğreticiler tek çatı altında toplanıyor’ semineri düzenlendi.

Elazığ Valiliği öncülüğünde Mesleki Mesleki Eğitimcileri Usta Öğreticiler Elazığ Şubesi tarafından mesleki eğitimciler ve usta öğreticilereyönelik seminer düzenlendi. ‘Usta Öğreticiler Tek Çatı Altında Toplanıyor’ mottosu kapsamında eğitimci ve kursiyerlere yönelik düzenlenen seminer, kurslarda verilen eğitimin yer aldığı sinevizyon gösterimi ile başladı. Daha sonra dernek bünyesinde bulunan eserlerin tanıtımı ile devam eden program sunumların gerçekleştirilmesiyle sürdü.Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Mesleki Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu Başkanı Dilek Bayındır, Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Haydar Aktar, Mesleki Eğitimcileri Usta ÖğreticilerDerneği Elazığ Şube Başkanı Fatih Dost, usta öğreticiler ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Mesleki eğitimciler ve usta öğreticiler ile bir araya gelerek dernek ve kişilik hakları ile ilgili bilgilendirme amacıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Federasyon Başkanı Dilek Bayındır, “ Burada bulunmamız sebebi, usta öğreticilerin özlük haklarını elde etmek adına bir STK oluşturmuş durumdayız. İllerde de dernekler oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz derneklerin açılış ziyaretlerinde bulunuyoruz. Tüm usta öğretici arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili yasal mevzuatları ve bundan sonra yapılması gereken çalışmaları tüm yasal organlarla birlikte hareket ederek sözleşme veya kadro içerisine girmek olacaktır"dedi.

Düzenledikleri seminer ile eğitim alan vatandaşlara özlük hakkında bilgiler aktarmak olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Fatih Dost, “ Meslek hakları ve mesleki eğitimcileri ve usta öğreticilerinin özlük haklarını savunmak için bu derneği kurduk. Bugün de federasyondan, Ankara’dan gelen başkan heyetlerimiz var. Burada katılımcılara özlük hakları ile ilgili sunumlar yapılarak, bilgiler aktarıldı. Resmi olarak yaklaşık 450 usta öğreticimiz var"ifadelerini kullandı.

El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Haydar Aktar ise, “ Toplum, halk ve usta öğreticilerimiz yararına önemli bir toplantı yapıldı. Bizim buradaki amacımız usta öğreticilerimiz ve mesleki eğitimciler için faydalı yapmak ve bu faydayı Elazığ’ın geneline yaymaktır. Sanat namına yapılan her şey bizim için makbul ve kabuldür. Sanat namına bu kadar emek sarf eden usta öğreticilerimizin yanlarındayız. Burada yapılan sunumlar ve soru cevap kısımları bizim için önem arz etmektedir. Bizler de Elazığ Valisinin desteklerine istinaden şükranlarımızı sunuyoruz.Bu insanlar bu kadar emek vermişken bizler de destek verelim” diye konuştu.