Elazığ’da tren kazası: 1 ölü, 2 yaralı Elazığ’da elektrik firmasında çalışan işçilerin bulunduğu araca tren çarptı.

Elazığ’da elektrik firmasında çalışan işçilerin bulunduğu araca tren çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrice ile Maden ilçesi arasındaki Sürek mevkiinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat EDAŞ çalışanlarının bulunduğu Hakan Küçük idaresindeki 34 FF 0142 plakalı hafif ticari araca, hemzemin geçitte DE 22040 sefer sayılı Kurtalan Güney Ekspresi treni çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçtaki yaralıların sıkışması üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elektrik firmasına bağlı ekiplerinin Akbuğday köyündeki arızayı giderip döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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