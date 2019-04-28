Elazığ’da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı Elazığ’da traktör, boş su kanalına girdi, 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

Elazığ’da traktör, boş su kanalına girdi, 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

Kaza, merkeze bağlıCip köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Durak (83) idaresindeki 23 DP 605 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp boş su kanalına girdi.

Kaza da traktör de bulunan sürücü baba ile kızı yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın sürücünün kalp krizi geçirmesi üzerine meydana geldiğinin tahmin edildiği öğrenildi.

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