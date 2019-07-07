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Elazığ’da trafik kazası:3 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk3 kişi yaralandı.

07 Temmuz 2019 Pazar 19:20
Elazığ’da trafik kazası:3 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk3 kişi yaralandı.


Kaza, Yurtbaşıyolu Organize Sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. idaresindeki 23 AC 889 plakalı otomobil ile K.E. hakimiyetindeki 23 AN 002 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Yaralılar,ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 19:20
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