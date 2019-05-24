Elazığ’da trafik kazası: 7 yaralı Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Gece saatlerinde Güney çevre yolu Tadım Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 49 AAB 318 plakalı otomobil kavşaktan çıkan U.G. yönetimindeki 23 LC 404 plakalı otomobilleçarpıştı. Kazada araçlar yol kenarına savrulurken 7 kişi yaralandı.Kaza nedeniyle olay yerine UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrasıambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçların hurdaya döndüğü kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.

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