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Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

31 Mart 2019 Pazar 10:53
Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, gece Karakoçan ilçesi Kalkan Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresinde 16 ACE 331 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole yuvarlandı.Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karakoçan ve Elazığ’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:53
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