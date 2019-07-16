Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.16 Temmuz 2019 Salı 23:49
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kültür Mahallesi Kültür Park Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F. Ç. idaresindeki 35 KLB 83 plakalı hafif ticari araç ile H.İ.T. yönetimindeki44 BJ 368 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumları hafif olan yaralıların tedavisi, ambulansta yapıldı.
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