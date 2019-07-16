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Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2019 Salı 01:23
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Aksaray Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 34 ZR 0101 plakalı otomobil ile M.C. idaresindeki 23 BK 432 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 01:23
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