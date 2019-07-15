Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
Elazığ meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
Elazığ meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 23 LT468 plakalı minibüs ile Y.İ.yönetimindeki06 AB 4983 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.
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