Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Teknokent yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 T 0083 plakalı hafif ticari araç ile 01 CBT 05 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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