Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Mustafa Temizer Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DM 573 plakalı hafif ticari araç ile 62 AN 099 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerinihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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