Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır Karayolu Gözeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 23 AAR 121 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada, 2kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla,hastaneye kaldırıldı.

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