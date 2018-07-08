Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, Y.E.Y idaresindeki 41 AV 556 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya karayolunun Hankendi köyü mevkisinde önünde seyreden Selçuk Kayalı yönetimindeki 23 FS 590 plakalı otomobile çarptı.

Arkadan gelen Mehmet Çelik'in kullandığı 58 EY 944 plakalı hafif ticari araç ise kaza yapan otomobile çarptı. Kazada, sürücülerin yanı sıra her üç araçta bulunan 7 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası bir bölümü kapanan yolda araçların geçişi, trafik ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.