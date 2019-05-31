0553 313 94 23

Elazığ’da toz esrarla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ polisinin şüphelendiği bir araca düzenlediği operasyonda 445 gram toz esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:55
Elazığ’da toz esrarla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ polisinin şüphelendiği bir araca düzenlediği operasyonda 445 gram toz esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında çevre yolunda belirlenen şüpheli bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada, 445 gram toz esrar ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden S.A.Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer 2 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
    1. Yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
    2. Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından..
    3. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
    4. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
    5. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    6. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    7. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    8. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    9. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    10. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    11. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    12. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    13. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    14. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    15. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    16. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    17. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    18. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    19. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    20. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    21. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    22. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    23. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    24. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    25. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    26. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    27. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    28. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    29. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
    30. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı