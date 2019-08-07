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Elazığ’da, toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz

Elazığ Belediyesi, toplu taşıma araçlarının 4 günlük bayram süresince ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:18
Elazığ’da, toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz

Elazığ Belediyesi, toplu taşıma araçlarının 4 günlük bayram süresince ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.


Belediyeden yapılan açıklamada,"Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bayram yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla belediyemize ait toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince (11-12-13-14 Ağustos) ücretsiz hizmet verecek"denildi.


Öteyandan arife günü de mezarlık ziyaretinde bulunacak vatandaşlar için Asri, Harput ve Gülmez mezarlığına ulaşım hizmetlerinin de ücretsiz olacağı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:18
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