Elazığ'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, çakıl taşı yüklü tırın yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yasin Biliz'in kullandığı 23 BP 341 plakalı tır, Elazığ-Bingöl kara yolu Akçakiraz beldesi mevkisinde Elazığ'dan Bingöl'e yolcu taşıyan Servet Askaç yönetimindeki 12 AAC 364 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi, araçtaki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda araçların geçişi polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.









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