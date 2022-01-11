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Yerel Elazığ'da tıp öğrencisi intihar etti
Yerel

Elazığ'da tıp öğrencisi intihar etti

Elazığ'da tıp öğrencisi Enes Kara intihar etti

Yeniakit Publisher
2022-01-11 20:47:00 - 2022-01-11 21:31:54
Elazığ'da tıp öğrencisi intihar etti

Elazığ'da bir öğrenci evinde kaldığı belirtilen tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara, bir video paylaştıktan sonra hayatına son verdi. 20 yaşındaki gencin ölümü büyük üzüntü uyandırdı. Siyaset dünyasından da açıklamalar geldi.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrenci Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak intihar etti.

20 yaşındaki Kara, olaydan önce çektiği videoda, ailesinden ve kaldığı evde baskı gördüğü iddiasında bulundu. 

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Enes Kara'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Çelik sosyal medyadaki yorumlara dikkat çekerek "Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır" dedi.

 

 

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