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Elazığ’da tıbbi genetik tanıtım toplantısı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tıbbi genetik tanıtım toplantısı düzenlendi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:53
Elazığ’da tıbbi genetik tanıtım toplantısı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tıbbi genetik tanıtım toplantısı düzenlendi.


Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yakın zamanda uygulamaya başlanan tıbbi genetik hizmetlerini etkili bir şekilde sunmak ve hastaların en üst düzeyde faydalanmalarını temin etmek için tıbbı genetiktanıtım toplantısı düzenlendi. Hastanenin konferans salonundaiki seans olarak düzenlenen toplantıda Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. Hilmi Bolat tarafından genetik hastalıklar, genetik hastalıkların teşhisi ve hastanede sunulan tıbbi genetik hizmetlerindeki işleyiş hakkında bilgi verildi.Toplantıya,Hastane Başhekimi Doç.Dr. Savaş Öztürk, hastane yöneticileri ve hastanede görev yapan hekimlerkatıldı.


Yakın zamanda çalışmaları tamamlanan tıbbi genetik polikliniğinin aktif hale geldiğini belirten Uzm. Dr. Hilmi Bolat, “Hastalarımıza en üst düzeyde fayda sağlamak, hastanemizde görev yapan hekimlerimizi bilgilendirmek ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak üzere bir tanıtım toplantısı düzenledik. Toplantımıza katılan hastanemiz Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, kurum yöneticilerimiz ve hekimlerimize teşekkür ederim. Verimli bir toplantı oldu” dedi.


Toplantı, soru cevap bölümünün ardından sonra erdi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:53
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