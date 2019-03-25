0553 313 94 23

Elazığ'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 7 şüpheli yakalandı- Arama yapılan bir evin yanında 1,5 metre derinliğinde ve 12 metrekare genişliğinde sığınak tespit edildi

25 Mart 2019 Pazartesi 18:31
Elazığ'da terör operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezi ile Karakoçan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 5 sim kart, 3 hafıza kartı, 2 av tüfeği, kuru sıkıdan çevrilme tabanca, tablet, üzerinde terör örgütü propagandası bulunan duvar saati, lastik bot, bot motoru, kürek ve can yeleği ele geçirildi.

Operasyonda, arama yapılan bir evin yanında 1,5 metre derinliğinde ve 12 metrekare genişliğinde sığınak tespit edildi. Sığınakta ise vitaminler, pil, soba borusu ve branda bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:31
  1. Elazığ
  2. operasyon
  3. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İP'ten istifa etti! MHP'ye destek verecek
    1. İP'ten istifa etti! MHP'ye destek..
    2. Skandal bir çağrı yaptı: Onlara..
    3. Bakan Soylu: Söylersek uyuyamazlar...
    4. Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor maçı..
    5. Çin’de silahlı saldırı! En az 5 kişi..
    6. İşgalci İsrail jetleri Gazze'yi..
    7. Bolu'da kaza: 4 yaralı
    8. British Airways uçağı yanlış ülkeye uçtu
    9. Kılıçdaroğlu: “Bizim belediye..
    10. PKK'lı kadın terörist, cezaevinde..
    11. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze..
    12. Kamyonetin altında kalan kadın ağır..
    13. Apollonia Mozaik Akademisi’nde..
    14. Baskın yapılan depolarda kaçak nargile..
    15. Başkan Şahin: “Atakum’u gelecekte daha..
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Meteorolojiden "zirai don" uyarısı
    18. Kurusıkıdan gerçek silah yapıyorlardı,..
    19. AK Parti'nin Muş mitingi
    20. Minibüsün altında kalan yaşlı kadın..
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler