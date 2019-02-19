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Elazığ'da terör operasyonu

Kovancılar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

19 Şubat 2019 Salı 11:04
Elazığ'da terör operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı faaliyetler kapsamında ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine yönelik terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şahsa (Biri müzahir parti ilçe başkanı, bir müzahir parti gençlik meclisi sorumlusu) yönelik olarak Kovancılar ilçesinde operasyon icra edilmiştir. Operasyon neticesinde 4 şahıs gözaltına alınmış, yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 6 CD, 1 Flash bellek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir."

Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:04
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