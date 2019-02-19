Elazığ’da terör operasyonu: 1’i HDP ilçe başkanı 4gözaltı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yardım yapıp, seçimlere yönelik örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülenaralarında HDP ilçe başkanının da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada terör örgütüneyardım ve yataklık ile 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerelseçimlere yönelik terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine savcılılık talimatıyla Kovancılar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP Kovancılar ilçe başkanı ve parti gençlik meclisi sorumlusunun da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilerden 6 CD, 1 flash bellek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.