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Elazığ’da Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi

Elazığ’da ehliyetine el konulanlara yönelik Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE)başladı.

22 Şubat 2019 Cuma 16:59
Elazığ’da Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi

Elazığ’da ehliyetine el konulanlara yönelik Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE)başladı.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesi kapsamında alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan sürücülere yönelik düzenlenen SÜDGEbaşladı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Atar, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Murat Mamur, Eğitimci Dr. Murat Turan ve SÜDGE İl Koordinatörü Ayhan Altun katılımıylabugün başlayan eğitimin,yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi.


30 kursiyerin katıldığı eğitim programı hakkındabilgi veren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcımız Uzm. Dr. Ali Atar “ Müdürlüğümüz SÜDGE İl Koordinatörlüğü eğitimi bugün itibarı ile başlamıştır. Eğitim ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve 14.09.2004 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 25583 sayılı resmi gazetede belirtilen kriterler doğrultusunda yapılmaktadır. Eğitim ile ilgili olarak sağlık müdürlüğümüz tarafından daha önce basın ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden vatandaşlarımıza yönelik gerekli duyurular yapılmıştı. Yaklaşık 3 ay sürecek olan SÜDGE’dealkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan sürücüler katılmaktadır” dedi.


Eğitim programının süreci hakkında bilgiler aktaranDr. Atar “ Bir psikiyatri uzmanı, psikolog, pratisyen hekim trafik eğitimcisi ve polis memuru tarafından verilecek olan bu eğitimi fırsata çevirmemiz gerekmektedir. Başta alkol olmak üzere tüm kötü alışkanlıklardan uzak durmanın nasıl başarılması gerektiği öğrenilerek, bundan sonraki yaşantımıza tatbik edilmelidir. Burada edineceğimiz davranışların kalıcı kılmak üzere hem kendimize hem de çevremize faydalı olmaya çalışmalıyız. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü olarak siz değerli katılımcılarımız ile birlikte üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getirerek, karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüyle kursumuzu başarılı bir şekilde tamamlayacağımızdan şüphemiz yoktur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:59
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