0553 313 94 23

Elazığ’da STK’lar Suriyeli kadın ve çocuklar için bir araya geldi

Elazığ’da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Suriye’de esir tutulankadın ve çocuklar için bir araya geldi.

08 Mart 2019 Cuma 15:49
Elazığ’da STK’lar Suriyeli kadın ve çocuklar için bir araya geldi

Elazığ’da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Suriye’de esir tutulankadın ve çocuklar için bir araya geldi.


İnsani Yardım Vakfı (İHH)Elazığ Şubesi tarafından Suriye’de kadınların ve çocukların yaşadığı zulme dikkat çekmek amacıyla, etkinlik düzenlendi. Öğretmenevi önünde Suriye’deson kadın ve çocuk özgür kalıncaya dek sloganıyla düzenlenen etkinliğe STK’lar’la birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliktesloganlar atılarak Suriye’de esir tutulan kadın ve çocukların serbest bırakılması istendi.


Dünya Kadınlar Gününde Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda olduklarını belirten İHH Elazığ Kadın Sorumlusu Nevin Ertay, “Bugün dünyanındört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlardayız. Suriye hapishanelerinde acı içerisinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz. Biliyoruz ki mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan yok. Vicdan hareketi tüm çocuklar yaşasın diye dili, inancı ve ırkı farketmeksizin tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatiftir. Vicdan hareketi insan hayatını korumayı hedefleyen herkes için onurlu bir yaşam isteyen merhamet hareketidir” dedi.


Geçen yıl bugün dünyanın dört bir yanından kadınların bir araya gelerek vicdan konvoyuoluşturduğunu aktaran Ertay, “10


binin üzerinden kadın Suriye sınırında buluşmuştu.Bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın, erkek bir aradayız. Bizler dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak hukuksuzca tutulan, cinsel saldırı ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beylikdüzü’nde çocuklar için ‘Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi’ açıldı
    1. Beylikdüzü’nde çocuklar için ‘Adile..
    2. Kireçci, “Bugün esaret zincirini..
    3. Aksa İmamı'ndan "Mescid-i Aksa’yı ve..
    4. Bozbey Bursalılar’ın kandilini kutladı
    5. Datça’da renkli Dünya Kadınlar Günü..
    6. İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl..
    7. Ekinci’den 8 Mart Mesajı
    8. Suriye'de mahkum kadın ve çocuklar..
    9. Feray’ın annesinden yürekleri dağlayan..
    10. Başkan Selçuk üzüm bağındaki..
    11. Aydın: “Boğazın altından geçecek tünel..
    12. Hakkari’de Kadınlar Günü etkinliği
    13. Üniversitede “İŞKUR Kampüste” konulu..
    14. Fide Köksal, Öykü Arin ve tüm lösemili..
    15. Başkan Altay, Dünya Kadınlar Günü’nde..
    16. Başkan Orhan: “Kadınlar toplumun..
    17. Elazığ’da kadınlar gününe özel program
    18. Poyraz’dan işbirliği çağrısı
    19. Kılıçdaroğlu'ndan taziye telefonu
    20. Van SMMMO’dan ‘Kadınlar Günü’ etkinliği
    21. Mahir Ünal: AK Parti kendi içindeki..
    22. Macron, Kamerunlu kadın hakları..
    23. AYTO Kadın Kooperatif Atölyesi açıldı
    24. Tartıştığı karısını bıçakla ağır..
    25. Aydemir’den ‘1048 Pasinler Ruhu’..
    26. Ahlat Devlet Hastanesine göz..
    27. AK Partili Özhaseki: “Kadın insandır,..
    28. Almanya'da 'Müslüman Başbakan'..
    29. Bakan Kasapoğlu Etimesgut’ta esnaf..
    30. ‘Değerli Kadın Buluşmaları’na Nurdan..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti