Elazığ’da STK’lar Suriyeli kadın ve çocuklar için bir araya geldi

Elazığ’da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Suriye’de esir tutulankadın ve çocuklar için bir araya geldi.

İnsani Yardım Vakfı (İHH)Elazığ Şubesi tarafından Suriye’de kadınların ve çocukların yaşadığı zulme dikkat çekmek amacıyla, etkinlik düzenlendi. Öğretmenevi önünde Suriye’deson kadın ve çocuk özgür kalıncaya dek sloganıyla düzenlenen etkinliğe STK’lar’la birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliktesloganlar atılarak Suriye’de esir tutulan kadın ve çocukların serbest bırakılması istendi.

Dünya Kadınlar Gününde Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda olduklarını belirten İHH Elazığ Kadın Sorumlusu Nevin Ertay, “Bugün dünyanındört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlardayız. Suriye hapishanelerinde acı içerisinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz. Biliyoruz ki mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan yok. Vicdan hareketi tüm çocuklar yaşasın diye dili, inancı ve ırkı farketmeksizin tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatiftir. Vicdan hareketi insan hayatını korumayı hedefleyen herkes için onurlu bir yaşam isteyen merhamet hareketidir” dedi.

Geçen yıl bugün dünyanın dört bir yanından kadınların bir araya gelerek vicdan konvoyuoluşturduğunu aktaran Ertay, “10

binin üzerinden kadın Suriye sınırında buluşmuştu.Bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın, erkek bir aradayız. Bizler dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak hukuksuzca tutulan, cinsel saldırı ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz” diye konuştu.