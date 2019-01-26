Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı Bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Çarşı Mahallesi Dar Sokak'ta, otomobille takip ettiği Hayrettin D'ye bir kıraathanenin önünde silahla ateş etti. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralanan Hayrettin D, olay yerindeki bir araçla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Açılan ateşte seken kurşunlardan 2'si de kıraathanenin camına isabet etti.

Polis ekipleri, saldırının ardından geldiği otomobille kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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