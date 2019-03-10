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Elazığ’da silahlı kavga: 4 yaralı

Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı silahlı, bıçaklı kavgada 2 şüpheli tutuklandı.

10 Mart 2019 Pazar 16:07
Elazığ’da silahlı kavga: 4 yaralı

Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı silahlı, bıçaklı kavgada 2 şüpheli tutuklandı.

 

Olay, 7 Mart Perşembe günü İzzet Paşa Mahallesi Hacı Kaya Sokak’ta bulunan bir yufkacıda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi iş yerine pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Saldırıda, biri ağır olmak üzere 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ve taksi ile kentteki hastanelere kaldırıldı.

 

Olayda hastanede tedavileri yapılan şüphelilerden E.Ç. ve E.G. polis tarafından gözaltına alındı.2 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Hakim karşına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:07
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