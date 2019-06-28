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Elazığ’da silahlı bıçaklı kavga: 2 ölü 2 yaralı

Elazığ’daçıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kardeş öldü, 2 kardeş ise yaralandı.

28 Haziran 2019 Cuma 03:35
Elazığ’da silahlı bıçaklı kavga: 2 ölü 2 yaralı

Elazığ’daçıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kardeş öldü, 2 kardeş ise yaralandı.


Olay,,kent merkezinde Ahmet AytarMeydanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, aralarında dükkan kiralama meselesi bulunan Muhammet (38) ve Kadir Karagül (35? kardeşlerile Harun ve İsa Reşitgüler kardeşlerarasındatartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucuiki taraf yanında getirdikleri bıçak, beyzbol sopası, bijon anahtarı ile birbirine girdi.


Kavga sonucuReşitgüler kardeşler bıçakla yaralandı. Yaralı kardeşler olay yerinden kaçarken içlerinden biri silahla karşı tarafa ateş etti.Karagül kardeşler de ağır yaralandı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekini sevk edildi.


Karagül kardeşler ambulanslaFırat Üniversitesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kardeşlerin ikisi deyapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay yerinden yaralı halde kaçan Reşitgüler kardeşler ise Yeni Mahalle’de sığındıkları dükkanda sağlık ekiplerinden yardım istedi.Onlarda ambulanslarla alınarak Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.Yapılan inceleme de olay yerinde boş kovanların yanı sıra, bıçak,beyzbol sopası ve bijon anahtarı bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 03:35
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