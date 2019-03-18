Elazığ’da şehitler saygı atışı ile anıldı Elazığ’da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende şehitler saygı atışı ile anıldı.

Elazığ’da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende şehitler saygı atışı ile anıldı.

Elazığ’da Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Garnizon Şehitliği’nde resmi tören düzenlendi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı, protokol üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Saygı duruşunun ardından çelenk konulurken,şehitler için de saygı atışı yapıldı.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesinin ardından, şehitlikler ziyaret edilerek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

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