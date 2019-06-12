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Elazığ'da şehit askerler için tören

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen uzman çavuşlar Emre Üçkan ve Ökkeş Ede'nin naaşları Elazığ'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:13
Elazığ'da şehit askerler için tören

ELAZIĞ (AA) - Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen jandarma uzman çavuşlar Emre Üçkan (26) ve Ökkeş Ede (26) için Elazığ'da tören yapıldı.

Askeri helikopter ile törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın okuduğu duanın ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

Şehit Üçkan'ın cenazesi Kütahya'ya, şehit Ede'nin cenazesi ise Osmaniye'ye gönderildi.

Törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Tunceli kırsalında dün terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri bir grup teröristle sıcak temas sağlamış, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 4 asker yaralanmıştı.

Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden uzman çavuşlar Emre Üçkan ve Ökkeş Ede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:13
  1. Elazığ
  2. şehit
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