Elazığ'da şehit asker için tören Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Eren Yücel'in naaşı törenle memleketi Adana'ya uğurlandı

ELAZIĞ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Eren Yücel için Elazığ'da tören yapıldı. Cenaze nakil aracıyla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehit Yücel'in (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulan törende, şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın okuduğu duanın ardından şehidin naaşı uçağa mesai arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Törene katılan Tunceli Valisi Tuncay Sonel de şehidin tabutuna omuz verdi. Şehit Yücel'in cenazesi hava yolu ile memleketi Adana'ya uğurlandı.

Törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatılmış, teröristlerle çıkan sıcak temas sonucu Uzman Onbaşı Eren Yücel şehit olmuş, bir asker hafif yaralanmıştı.



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