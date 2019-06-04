0553 313 94 23

Elazığ'da şehit asker için tören

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Eren Yücel'in naaşı törenle memleketi Adana'ya uğurlandı

04 Haziran 2019 Salı 09:45
Elazığ'da şehit asker için tören

ELAZIĞ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Eren Yücel için Elazığ'da tören yapıldı.

Cenaze nakil aracıyla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehit Yücel'in (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulan törende, şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın okuduğu duanın ardından şehidin naaşı uçağa mesai arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Törene katılan Tunceli Valisi Tuncay Sonel de şehidin tabutuna omuz verdi.

Şehit Yücel'in cenazesi hava yolu ile memleketi Adana'ya uğurlandı.

Törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatılmış, teröristlerle çıkan sıcak temas sonucu Uzman Onbaşı Eren Yücel şehit olmuş, bir asker hafif yaralanmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 09:45
  1. Elazığ
  2. şehit
  3. tören

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu pençe kartal pençesi gibi kuvvetlidir"
    1. "Bu pençe kartal pençesi gibi..
    2. Dolandırıcılara ‘Kobra’ operasyonu
    3. “Bayram gönüllere girmek için fırsattır”
    4. Elazığ'da şehit asker için tören
    5. Rusya'da Ramazan Bayramı
    6. Yurtta hava durumu
    7. Vali Çakacak, Bayram Namazını Reşadiye..
    8. Bayramımız bayram olsun
    9. Sudan’da kanlı müdahale! 35 gösterici..
    10. Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist..
    11. Yarım asırdır süpürge yapıyor
    12. İsveç’te bayram namazı coşkusu
    13. Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit..
    14. İngiltere’den engellilere akülü..
    15. Gedik Namazgah’ında Bayram Namazı
    16. Kosova’da Ramazan Bayramı coşkuyla..
    17. Bayram namazı sonrası devlet milletle..
    18. Uzun tatil davulcuları da vurdu
    19. Pamuk Sesler Korosu ve Ritm Grubu..
    20. Antalya’da Yörüklerin yayla göçü..
    21. Bahçeli’den bayram sabahı Türkeş’in..
    22. Bakan Soylu Kato Dağı’nda
    23. Çektiği fotoğraflarla çocuklara umut..
    24. Kato Dağı'nda bayram namazı
    25. Gemiç Mahallesinde kabir ziyareti
    26. Kamyonet refüje çarptı: 5 yaralı
    27. Park halindeki otomobile çarptı: 2..
    28. Hayri Baraçlı, mesai başındaki..
    29. Vatandaş bayramda mezarlıklara akın..
    30. Babası seçildi, oğlu muhtar oldu
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!