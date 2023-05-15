Elazığ'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte sonuçlar
Elazığ'da sandıkların % 100'ü açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, % 67,18 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, % 28,21, Sinan Oğan ise oyların % 4,31'ini aldı.
Türkiye'nin tarihi seçiminde Elazığ'da ipi göğüsleyen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
Elazığ'da sandıkların % 100'ü açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, % 67,18 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, % 28,21, Sinan Oğan ise oyların % 4,31'ini aldı.
Milletvekili dağılımı ise,
-AK Parti %40.29 3 milletvekili
-MHP %11.48 1 milletvekili
ÖNE ÇIKAN VİDEO
-CHP %20.64 1 milletvekili
İşte grafikler: