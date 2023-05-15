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Gündem Elazığ'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte sonuçlar
Gündem

Elazığ'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte sonuçlar

Yeniakit Publisher
2023-05-15 01:02:00 -
Elazığ'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte sonuçlar

Elazığ'da sandıkların % 100'ü açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, % 67,18 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, % 28,21, Sinan Oğan ise oyların % 4,31'ini aldı.

Türkiye'nin tarihi seçiminde Elazığ'da ipi göğüsleyen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Elazığ'da sandıkların % 100'ü açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, % 67,18 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, % 28,21, Sinan Oğan ise oyların % 4,31'ini aldı.

Milletvekili dağılımı ise,

-AK Parti %40.29 3 milletvekili

-MHP %11.48 1 milletvekili
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-CHP %20.64 1 milletvekili

İşte grafikler:

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