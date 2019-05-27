Elazığ’da sanal bahis operasyonu: 5 tutuklama

Elazığ polisinin 4 ilde düzenlediği ve 1 milyon 500 bin TL’ye bloke işlemi uygulattığı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri savcılık koordinesinde yasal olmayan sanal bahis oyunları oynayan ve oynatan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında çok sayıda şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şahıslara yönelik Elazığ merkezli Bartın, Antalya ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 138 bin 400 TL nakit para ve birçok dijital materyal de ele geçirilirken, ayrıca şahısların banka hesaplarında bulunan yaklaşık 1 milyon 500 bin TL’ye de bloke işlemi uygulanmıştı.