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Elazığ'da sahte içki operasyonu

Kaçak üretim yapılan iki depoda 11 ton 140 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:27
Elazığ'da sahte içki operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 11 ton 140 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Keban kara yolundaki kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada bidonlar içinde kaçak içki olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan O.C. ve A.A. emniyetteki ifadelerinde iki depoda kaçak içki imal ettikleri itirafında bulundu.

İki depoda yapılan aramada bidonlar ve varillerde 11 ton 140 litre kaçak içki ele geçirildi.

Depolar ekiplerce mühürlendi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:27
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  2. kaçak içki
  3. operasyon

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