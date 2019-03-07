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Elazığ’da ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gelecek’ semineri

Elazığ’da rehber öğretmenlerine ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gelecek’semineri verildi.

07 Mart 2019 Perşembe 17:31
Elazığ’da ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gelecek’ semineri

Elazığ’da rehber öğretmenlerine ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gelecek’semineri verildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Medical Park Elazığ Hastanesi ve Yeşilay Derneği tarafından il genelindeki rehber öğretmenlerine yönelik ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gelecek’ semineri düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen seminerde Göğüs Cerrahisi Op. Dr. Tayfun Kermenli, rehber öğretmenlerine alkol, sigara ve uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verdi.


Rehber öğretmenlerle bir arada olmaları gerektiğini ifade eden Yeşilay Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu, “Biz sadece Elazığ Yeşilay Şubesi olarak 1-7 Mart tarihleri arasında etkinlik düzenlemiyoruz. Bunun dışında yılın 12 ayı okullarda kurumlarda çeşitli etkinlikler içerisinde yer alıyoruz. Biz elimizden geldiği kadar arkadaşlarla birlikte okulları ziyaret ederek bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Tabi burada bu farkındalığı oluşturabilmek için bizim en önemli dayanağımız okullardaki rehber öğretmenlerdir. Sizler bu eğitimi aldınız. Bizler o okula gelmesek de inanıyoruz ki kendi okulunuzda bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda öğrencilere gerekli eğitimi vereceksinizdir” dedi.


Seminer ile ilgili bilgi veren Milli Eğitim Şube Müdürü Cemil Çiftçi, “Bugün burada Medical Park Hastanesi YeşilayDerneği ile beraber Sağlıklı Yaşam semineri yaptık. Çalışmalarımıza rehber öğretmenlerimizi çağırdık. Sağlıklı yaşam insan hayatında çok önemli bir yer tutuyor” diye konuştu.


Geçmiş dönemlerde Elazığ’da ki okullaramadde, uyuşturucu, sigara ve teknoloji bağımlılığı üzerine seminerler organize ettiklerini aktaran Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, “Bir diğer ayağı ise hastanemizde rehber öğretmenlerin katılımıyla oldu.Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi,ve Psikiyatri hekimimiz sağlıklı yaşam hakkında bilgi verdi. Yine madde bağımlılığının sonuçlarıve tedavi yöntemleriyle ile ilgili seminer organize ettik” şeklinde konuştu.


Seminere, Milli Eğitim Şube Müdürü Cemil Çiftçi, Yeşilay Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu, Rehberlik Araştırma Merkezi MüdürüBekir Erol, Medical Park Elazığ Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ve rehber öğretmenleri katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:31
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