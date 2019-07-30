Elazığ’da “Reçine Esaslı Su Bazlı Emülsiyon Astar” uygulaması

Elazığ’da “Reçine Esaslı Su Bazlı Emülsiyon Astar” uygulamasına geçiş yapan İl Özel İdaresi, astar maliyetlerini yüzde 40’a varan oranlarda düşürdü.

İl Özel İdaresi il merkezi ve ilçelerdeki asfaltlama işlemleri sezonun uygunluğu ve havaların elverişli olması nedeniyle hızla devam ediyor.Teknolojiyi ve gelişmeleri yakından takip eden İl Özel İdaresi, asfalt plentini geçen yıl tamamen yenileyip kapasitesi artırtırdı. Son olarak da doğalgazla üretime geçerek maliyetlerde tasarruf sağladı.Bu yılda dayeni bir teknoloji ürünü, normal astar malzemesine göre daha ekonomik olan, ayrıca çevre dostu bir ürün olarak uygulama kolaylığı sağlayan “Reçine Esaslı Su Bazlı Emülsiyon Astar” uygulamasına geçiş yapan İl Özel İdaresi, astar maliyetlerini yüzde 40’a varan oranlarda aşağı düşürdü.

Bu kapsamda 2019 yatırım programında yer alantoplam 20 kilometrelik yolun“Reçine Esaslı Su Bazlı Emülsiyon Astar” uygulaması ile asfaltlandığı bildirildi.