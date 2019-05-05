0553 313 94 23

Elazığ’da Ramazan bereketi

Elazığ Kapalıçarşı’da esnafın yüzü, Ramazan alışverişi yapan vatandaşlar ile güldü.

05 Mayıs 2019 Pazar 14:48
Elazığ’da Ramazan bereketi

Elazığ Kapalıçarşı’da esnafın yüzü, Ramazan alışverişi yapan vatandaşlar ile güldü.


On bir ayın sultanı Ramazan ayında iftar ve sahur alışverişi yapan vatandaşlar Kapalıçarşı’da yoğunluk oluşturdu. İki yıl öncesine göre daha fazla yoğunluk yaşadığını belirten esnafın da yüzü güldü. Tatlı bir telaşın yaşandığı Kapalıçarşı’da vatandaşlar, bütçelerine göre Ramazan alışverişi yapıyor.


Ramazan ayının gelmesi ile işlerinin açıldığını belirten esnaf Oktay Çetinkaya, “Yarın on bir ayın sultanı Ramazan ayı geliyor. Bugün onun bir telaşı var. Kalabalık var. Vatandaşlar, Ramazan öncesi hazırlıklarını yapıyor. Satışlarımız şuanda iyi. Burada yoğunluk yaklaşık 10 gün sürüyor" dedi.


İşlerinin son iki yıla göre çok iyi olduğunu ifade eden Serdal Doğan ise, “İşlerimiz hafta içi bayağı bir yoğundu. Pazartesi gününden beri yoğunluk var. Herkes temiz ve güzel bir şekilde alışverişini yaptı. Bugünse günlerden Pazar, son gün Ramazan’a yaklaştık ve haftanın da son günüdür. Millet bağ ve bahçe ile uğraşıyor ve haftanın son günü olduğu için piknikte ancak hafta için bayağı bir yoğunluk vardı. İşlerimiz çok şükür iyidir. Bundan önceki iki yıla nazaran bu yıl işlerimiz daha güzeldi” şeklinde konuştu.


Esnaflardan Ercan Özdemir ise, “Güzel hurmalarımız var. Hurma fiyatlarımız biraz yüksek olsa bile satışlarımız gerçekten çok iyi. İnsanların talebi daha çok hurma. Ramazan ayının en vazgeçilmezlerinden biri tulum peyniri ve taze yağ grubudur. İnsanlar fiyatlardan dolayı biraz çekingenlik yaşıyor ama çeşitlerimiz çok olduğu için her maddi duruma göre hurma çeşitlerimiz var. Çok şükür şuanda satışlarımız çok iyi” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 14:48
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Foseptik çukuruna düşen çocuk öldü
    1. Foseptik çukuruna düşen çocuk öldü
    2. Kızını taciz eden adamı döverek öldürdü!
    3. "Şampiyonlar" filminin galası yapıldı
    4. Filistinli dansçı baygınlık geçirdi
    5. Türkiye’ye ‘Feminist Dayanışması’ için..
    6. "19 Günde 19 Mayıs 2019"
    7. (Özel) AVM ve toptancılarda Ramazan..
    8. Uyuşturucu zanlıları trafik kazasında..
    9. Çobanbey Sınır Kapısı'nda yoğunluk
    10. Posof’ta bahar çiçekleri açtı
    11. Manisa TSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı..
    12. Android telefon kullananlar şokta!..
    13. Gürcistan'da Çay ve Bal Festivali
    14. Kuyumcuda sahte para ile alışveriş..
    15. Mübarek Ramazan Ayı ile eş zamanlı..
    16. Aydın’da serin ve yağışlı hava etkili..
    17. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 4..
    18. Esed ve Rusya'dan çifte saldırı!..
    19. Pazarcılar sosyete pazarının hafta..
    20. Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni..
    21. Büyükşehir Ramazan’a hazır
    22. Trafik kazasında uyuşturucu zanlıları..
    23. Erzincan’da örtü yangını
    24. UCİM Erzurum Temsilciliği çocuk..
    25. Lise öğrencisi denizde boğulma..
    26. İsrail’in son saldırısında 2..
    27. Camilerde mukabeleler başladı
    28. Eski Malatya sosyal ve kültürel..
    29. Hıdrellez etkinliğinde dualar şehitler..
    30. Sinoplu güreşçi Mehmetbeyoğlu Avrupa..
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler