Elazığ’da ‘Polis Haftası’ etkinliği

Elazığ’da Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası kapsamında il protokolü, düzenlenen programla şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası nedeniyle şehit aileleri ve gaziler için program düzenlendi. Özel bir salonda düzenlenen programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, emniyet personeli, şehit aileleri ve gaziler katıldı.İl Emniyet Teşkilatının çalışmalarını anlatan sinevizyonla başlayan program da,çeşitli şiirler de okundu.

Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldiklerini ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım," Biz millet olarak köklü geçmişi olan dünya tarihinde ön sahnede olmuş, dünya tarihinde hep kahramanlıklarıyla ve zaferleriyle anılmış hiçbir zaman devlet olma hürriyetini ve bağımsızlığını kaybetmemişaziz bir milletin temsilcileriyiz. Böyle aziz milletin bağrından çıkan bütün teşkilatlarda böyle köklü, nadide ve derin olan kurumlardır” dedi.

Her zaman milletin güven duyduğu kurumların görevlerini layıkıyla yerine getirerek milletin bağrında ve gönlünde taht kurduklarını dile getiren Vali Kaldırım, “Bunda geçmişi kadar günümüzde ortaya koyduğu anlayışın çok büyük etkinliği var. 15 Temmuz sonrası terör kalıntılarından temizlenen güvenlik bürokrasimiz, askerimiz, polisimiz son derece etkin ve önemli mücadele etmektedir. Bunun meyvelerini son yıllarda gerek terörle mücadelede yakaladığımız başarıda, gerekse yurtiçi ve yurtdışında yapılan operasyonlarda, suçla, suçluyla ve uyuşturucuyla mücadelede elde ettikleri başarıları görmekteyiz. Bu anlayış ve birlik beraberlikle devletin çatısı altında ayrı gayrı gözetmeksizin çalışmalarımızda bu devlet ilelebet yaşayacaktır. Arzuladığımız ve hedeflediğimiz dünyanın en önemli ülkelerinden birisi haline gelecektir. Elazığ’ımızın güvenli ve huzur adası olmasında çok büyük gayretleri olan polis teşkilatımıza ve askerlerimize şükranlarımı sunuyorum"diye konuştu.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ise , “Emniyet mensuplarımız görevlerini yerine getirmek için büyük bir özveriyle çalışmakta yeri geldiğinde de gözünü kırpmadan canlarını ortaya koymaktadır. Mukaddes bildiği görev uğruna şehit veya gazi olmaktadır. Şehit olan meslektaşlarımız en yüksek mertebe olan şehitlik mertebelerine yükselmesi herkese nasip olmayan bir onurdur Bu ailenin ferdi olan sizlere kapımız her zaman açıktır"ifadelerini kullandı.

Program, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya’nın dua etmesi ile son buldu