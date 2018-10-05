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Elazığ'da PKK'lı bir terörist enselendi

Alacakaya ilçesinde, bir terör örgütü PKK mensubu yakalandı, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

05 Ekim 2018 Cuma 17:23
Elazığ'da PKK'lı bir terörist enselendi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde örgüt mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü mensubu E.B. yakalandı. 

Teröristin verdiği bilgi doğrultusunda arama ve tarama faaliyeti yürüten ekipler, piyade tüfeği, şarjör, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:23
  1. Elazığ

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