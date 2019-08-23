0553 313 94 23

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu, HDP’nin İl EşBaşkanı tutuklandı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanHDP’nin Elazığil eşbaşkanı S.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:31
Elazığ’da PKK/KCK operasyonu, HDP’nin İl EşBaşkanı tutuklandı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanHDP’nin Elazığil eşbaşkanı S.Ç. tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı adresler tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sözde HDP Elazığ İl EşBaşkanı S.Ç. ile HDP eski ilbaşkanı T.Ç’nin eşi A.Ç’nin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerin alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden HDP’nin Eş Başkanı S.Ç. tutuklandı, diğer 5 şüpheliden 3’ü adli kontrolle,2’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Vira Bismillah' için balıkçılar 1 Eylül için gün sayıyor.
    1. 'Vira Bismillah' için balıkçılar 1..
    2. Belediye Kütahyaspor’un ikinci etap..
    3. Engelli bireyler sanat öğreniyor
    4. Karşıyaka’da kombine çağrısı
    5. PKK'nın sokak çağrısı karşılık bulmadı
    6. "Vira Bismillah" demek için 1 Eylül'ü..
    7. Bandırma’ya aslan payı eğitim ve..
    8. AFAD, bölge tatbikatını Kütahya’da..
    9. Milli Savunma Bakanlığından Sakarya..
    10. Girişimciler, BTM ile dünyaya açılıyor
    11. CHP'den kredi kartı ve sicil affı teklif
    12. Tokat’ta altın kulaçlar keşfediliyor
    13. Güne limonlu suyla başlamanın faydaları!
    14. Yamaç paraşütünde dünyanın gözü Hasan..
    15. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün skorları
    16. Bakan Ersoy, Kapalı Maraş’ta..
    17. Kendi vatandaşını dolandıran tercümana..
    18. CHP’li Başkan Gürün’den Çevre ve..
    19. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    20. Bakanlıktan alternatif bir finansman..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi