Elazığ’daPKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı Elazığ merkezli 2 ildeterör örgütü PKK/KCK’yayönelik düzenlenen operasyonda 4şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkezli 2 ildeterör örgütü PKK/KCK’yayönelik düzenlenen operasyonda 4şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığına bağlıekipler, terör örgütü PKK/KCK’yayardım ve yataklık eden şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması kapsamında Diyarbakır ve Elazığ’ın Karakocan ilçesinde 4 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler,2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet laptop, 5 adet DVD, 2 adet kitap, 2 adetsözde flama, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 100 gram toz esrar ve 300 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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