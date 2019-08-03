Elazığ’da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı Elazığ’da pikap ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Elazığ’da pikap ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Kaza, merkeze bağlı Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Pertek karayolunda Y.U. idaresindeki 23 LU 662 plakalı pikap ile H.M. yönetimindeki23 BP 566 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.