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Elazığ’da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ’da pikap ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:19
Elazığ’da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ’da pikap ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Kaza, merkeze bağlı Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Pertek karayolunda Y.U. idaresindeki 23 LU 662 plakalı pikap ile H.M. yönetimindeki23 BP 566 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaptı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:19
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