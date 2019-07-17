Elazığ’da "Parçalı Ay Tutulması" gözlemlendi Elazığ’da“Parçalı Ay Tutulması” gözlemlenirken, güzel bir görüntü ortaya çıktı.

Elazığ’da“Parçalı Ay Tutulması” gözlemlenirken, güzel bir görüntü ortaya çıktı.

Türkiye genelindemerakla beklenen “Parçalı Ay Tutulması” saat 21.34 itibariyle gerçekleşmeye başladı.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Ay tutulması rahatlıkla gözlemlendi.

Gece yarısı olmasıyla birlikte tutulma büyük oranda gerçekleşti.Tutulmanın saat 03.18’de son bulması beklendiği belirtildi.

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